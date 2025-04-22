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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Гурник
Сталь - Гурник: обзор матча 22 апреля 2025
Сталь
22.04.2025, вторник, 20:00
Польша. Экстракласа, 29 тур
0 : 0
Завершен
Гурник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Гурник
89'
Замена
С. Лизет
️️️️
L. Podolski
Вторая желтая
P. Wlazło
77'
Замена
M. Domański
️️️️
И. Кавалейру
69'
Замена
R. Assayeg
️️️️
Ł. Wolsztyński
69'
Замена
K. Knap
️️️️
П. Ханнола
64'
63'
Замена
️️️️
Y. Furukawa
63'
Замена
️️️️
Л. Захович
54'
Замена
P. Olkowski
️️️️
D. Szala
Замена
R. Dadok
️️️️
F. Gerbowski
46'
Желтая карточка
И. Кавалейру
45'
+3
Желтая карточка
P. Wlazło
19'
Желтая карточка
А. Яунземс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Piotr Wlazło
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
10
Lukas Podolski
(К)
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Гурник
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
2-1-5-1-1
39
21
3
Эсселинк
6
Гилламьер
66
Яунземс
8
Ханнола
32
25
18
8
Иван Кавалейру
11
4-4-2
1
2
26
Яницки
20
Хосема
3
20
10
44
18
88
Исмахил
90
Захович
32
96
96
32
8
Ханнола
20
20
8
Ханнола
25
9
9
25
8
Иван Кавалейру
10
10
8
Иван Кавалейру
2
16
16
2
10
23
Лизет
23
Лизет
10
Остались в запасе
Сталь
Гурник
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
Остались в запасе
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Сталь - Гурник
3
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
7
Офсайды
3
1
Количество передач
441
497
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Musial, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
Посещаемость:
4943
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