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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Швеция
Мексика - Швеция: обзор матча 16 ноября 2022
Мексика
16.11.2022, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Швеция
60'
А. Вега
84'
М. Сванберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - Швеция
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Сванберг
83'
Замена
К. Сема
️️️️
Л. Аугустинссон
Желтая карточка
А. Вега
82'
69'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Э. Эланга
69'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Й. Карлстрем
69'
Замена
М. Ишак
️️️️
В. Дьекереш
Замена
Н. Араужо
️️️️
С. Монтес
62'
Замена
Й. Васкес
️️️️
Э. Морено
62'
Замена
Л. Ромо
️️️️
Э. Эррера
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Вега
Пас отдал
Э. Эррера
60'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
К. Родригес
46'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Х. Мартин
46'
Замена
И. Лосано
️️️️
У. Антуна
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
3
Сесар Монтес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
24
Луис Чавес
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
23
Хесус Гальярдо
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
15
Эктор Морено
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦФ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Мексика
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ЦЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
22
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
0
Филип Дагерстол
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
0
Магнус Эрикссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
0
Микаэль Ишак
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
0
Леопольд Вальстедт
ЦФ
2-3-1-4
13
Очоа
3
Монтес
2
Санчес
8
Родригес
16
Эррера
24
Чавес
15
Антуна
23
Гальярдо
15
Морено
10
Вега
20
Мартин
4-1-1-1-2
23
Нордфельдт
6
Хольм
4
Хин
3
Линделеф
6
Аугустинссон
16
Карлстрем
19
Сванберг
11
Эланга
17
Дьекереш
18
Густафсон
3
Монтес
2
Араужо
2
Араужо
3
Монтес
15
Морено
5
Васкес
5
Васкес
15
Морено
8
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
8
Родригес
16
Эррера
7
Ромо
7
Ромо
16
Эррера
15
Антуна
22
Лосано
22
Лосано
15
Антуна
20
Мартин
9
Хименес
9
Хименес
20
Мартин
6
Аугустинссон
13
Сема
13
Сема
6
Аугустинссон
16
Карлстрем
10
Форсберг
10
Форсберг
16
Карлстрем
11
Эланга
22
Квайсон
22
Квайсон
11
Эланга
17
Дьекереш
0
Ишак
0
Ишак
17
Дьекереш
Остались в запасе
Мексика
Швеция
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Кевин Альварес
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Робин Ольсен
ВР
0
Филип Дагерстол
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
0
Магнус Эрикссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
17
Виктор Классон
ЛВ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
0
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Кевин Альварес
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
0
Филип Дагерстол
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
0
Магнус Эрикссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
17
Виктор Классон
ЛВ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
0
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Мексика - Швеция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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