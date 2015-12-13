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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Мазембе - Санфречче Хиросима
Мазембе - Санфречче Хиросима: обзор матча 13 декабря 2015
Мазембе
13.12.2015, воскресенье, 13:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Санфречче Хиросима
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мазембе - Санфречче Хиросима
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Мазембе
4 : 0
18.01.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов Африки, 5 тур
МК Алжир
1 : 0
10.01.2025
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Янг Африканс
3 : 1
04.01.2025
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Мазембе
1 : 1
14.12.2024
Янг Африканс
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
08.12.2024
Мазембе
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
- : -
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Мито Холлихок
0 : 3
31.10.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 12 тур
Санфречче Хиросима
4 : 0
24.10.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 11 тур
В-Варен Нагасаки
4 : 0
21.10.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 10 тур
Санфречче Хиросима
3 : 0
17.10.2026
Киото Санга
Информация о матче
Стадион:
Хиросима Биг Арч
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1
Новости команд
Все
Мазембе
Санфречче Хиросима
Конная полиция растоптала болельщиков после матча в африканской Лиге чемпионов
2018.09.17 16:25
3
«Арсенал» может подписать японца Асано
2016.07.02 03:10
1
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
2015.12.20 11:55
1
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
2015.12.20 09:00
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
2015.12.16 16:12
Конная полиция растоптала болельщиков после матча в африканской Лиге чемпионов
2018.09.17 16:25
3
Клубный ЧМ. Мексиканская «Америка» обыграла «Мазембе»
2015.12.16 15:16
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
2015.12.16 14:00
Клубный чемпионат мира. «Хиросима Санфречче» разгромила «Мазембе» и вышла в полуфинал
2015.12.13 15:32
«Арсенал» может подписать японца Асано
2016.07.02 03:10
1
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
2015.12.20 11:55
1
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
2015.12.20 09:00
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
2015.12.16 16:12
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
2015.12.16 14:00
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