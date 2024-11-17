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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
МЛ Витебск - Шахтер-2
МЛ Витебск - Шахтер-2: обзор матча 17 ноября 2024
МЛ Витебск
17.11.2024, воскресенье, 14:45
Беларусь. Первая лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Шахтер-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча МЛ Витебск - Шахтер-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
0 : 2
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Шахтер-2
0 : 1
23.11.2024
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 33 тур
МЛ Витебск
3 : 0
17.11.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Шахтер-2
0 : 2
09.11.2024
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
5 : 0
02.11.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Шахтер-2
1 : 0
25.10.2024
Торпедо-БелАЗ-2
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