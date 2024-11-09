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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Шахтер-2 - Нива Долбизно
Шахтер-2 - Нива Долбизно: обзор матча 09 ноября 2024
Шахтер-2
09.11.2024, суббота, 18:30
Беларусь. Первая лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Нива Долбизно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шахтер-2 - Нива Долбизно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Шахтер-2
0 : 1
23.11.2024
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 33 тур
МЛ Витебск
3 : 0
17.11.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Шахтер-2
0 : 2
09.11.2024
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
5 : 0
02.11.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Шахтер-2
1 : 0
25.10.2024
Торпедо-БелАЗ-2
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Нива Долбизно
1 : 0
21.11.2026
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Островец
1 : 2
14.11.2026
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Нива Долбизно
2 : 0
08.11.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 31 тур
БАТЭ-2
2 : 4
31.10.2026
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Нива Долбизно
1 : 1
25.10.2026
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