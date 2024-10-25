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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Шахтер-2 - Торпедо-БелАЗ-2
Шахтер-2 - Торпедо-БелАЗ-2: обзор матча 25 октября 2024
Шахтер-2
25.10.2024, пятница, 15:00
Беларусь. Первая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шахтер-2 - Торпедо-БелАЗ-2
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Шахтер-2
0 : 1
23.11.2024
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 33 тур
МЛ Витебск
3 : 0
17.11.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Шахтер-2
0 : 2
09.11.2024
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
5 : 0
02.11.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Шахтер-2
1 : 0
25.10.2024
Торпедо-БелАЗ-2
Торпедо-БелАЗ-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Лида
4 : 0
23.11.2024
Торпедо-БелАЗ-2
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Торпедо-БелАЗ-2
0 : 2
17.11.2024
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Молодечно
4 : 0
13.11.2024
Торпедо-БелАЗ-2
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Локомотив Г
6 : 2
09.11.2024
Торпедо-БелАЗ-2
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Торпедо-БелАЗ-2
1 : 3
03.11.2024
БАТЭ-2
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