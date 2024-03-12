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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Мэнсфилд Таун
Транмер - Мэнсфилд Таун: обзор матча 12 марта 2024
Транмер
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
12'
R. Hendry
56'
Р. Аптер
39'
W. Swan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Мэнсфилд Таун
89'
Желтая карточка
S. Quinn
Желтая карточка
J. Yarney
87'
82'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
B. Cargill
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Моррис
82'
82'
Замена
S. Quinn
️️️️
Т. Николс
Замена
L. Norris
️️️️
H. Saunders
82'
62'
Замена
D. Keillor-Dunn
️️️️
A. Lewis
62'
Замена
J. Bowery
️️️️
G. Williams
59'
Желтая карточка
G. Williams
ГОЛ! 2:1!
Р. Аптер
Пас отдал
L. O'Connor
56'
55'
Замена
H. Boateng
️️️️
G. Maris
54'
Желтая карточка
Л. Рид
Желтая карточка
Б. Уокер
54'
46'
Желтая карточка
G. Maris
39'
ГОЛ! 1:1!
W. Swan
Пас отдал
Л. Рид
ГОЛ! 1:0!
R. Hendry
Пас отдал
К. Моррис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Мэнсфилд Таун
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
1-1-1-2-5
21
4
Уокер
24
30
Аптер
18
Моррис
23
1
32
18
4
2-1-1-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
7
Николс
2
6
24
10
32
18
18
32
18
Моррис
9
9
18
Моррис
10
21
21
10
2
9
9
2
7
Николс
16
16
7
Николс
18
50
50
18
6
3
3
6
Остались в запасе
Транмер
Мэнсфилд Таун
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
37
Scott Flinders
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Транмер - Мэнсфилд Таун
2
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
397
423
Сейвы
3
5
Точность передач %
70
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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