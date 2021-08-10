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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мэнсфилд Таун - Престон
Мэнсфилд Таун - Престон: обзор матча 10 августа 2021
Мэнсфилд Таун
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 3
Завершен
Престон
45+1'
С. Синклейр
71'
Э. Риис
81'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мэнсфилд Таун - Престон
82'
Замена
J. Rodwell-Grant
️️️️
С. Синклейр
81'
ГОЛ! 0:3!
С. Синклейр
Пас отдал
Б. Уайтмэн
78'
Желтая карточка
П. Бауэр
Замена
J. Law
️️️️
G. Maris
78'
Замена
D. Johnson
️️️️
O. Clarke
78'
71'
ГОЛ! 0:2!
Э. Риис
67'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
T. Sinclair
️️️️
Р. Оутс
63'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Синклейр
Пас отдал
Ш. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
1
Натан Бишоп
ВР
2
Келлан Гордон
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
18
Рис Оутс
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
9
Jordan Bowery
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мэнсфилд Таун
26
Jason Law
ЦП
7
T. Sinclair
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
21
James Clarke
ЦФ
14
James Perch
ЦФ
12
George Shelvey
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
32
Джош Ирл
ЦФ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
2-3-5
1
Бишоп
2
Гордон
3
32
18
Оутс
8
8
5
3
10
9
3-3-5
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
44
Поттс
14
Джонсон
7
Синклейр
24
Магуайр
8
Каннингэм
8
Уайтмэн
4
ван ден Берг
1
Иверсен
10
26
26
10
18
Оутс
7
7
18
Оутс
8
39
39
8
7
Синклейр
38
38
7
Синклейр
24
Магуайр
17
Риис
17
Риис
24
Магуайр
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Престон
12
Oliver Hawkins
ЦФ
21
James Clarke
ЦФ
14
James Perch
ЦФ
12
George Shelvey
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
32
Джош Ирл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
12
Oliver Hawkins
ЦФ
21
James Clarke
ЦФ
14
James Perch
ЦФ
12
George Shelvey
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
32
Джош Ирл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
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- : -
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
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0 : 4
24.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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1 : 1
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
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