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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Мэнсфилд Таун
Ньюпорт Каунти - Мэнсфилд Таун: обзор матча 02 марта 2024
Ньюпорт Каунти
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
50'
G. Maris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Мэнсфилд Таун
84'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
D. Keillor-Dunn
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
А. Уайлдиг
74'
Замена
H. Bright
️️️️
Л. Пэйн
74'
71'
Замена
A. Lewis
️️️️
G. Maris
Замена
Д. Драйсдейл
️️️️
Д. Кларк
62'
Замена
O. Zanzala
️️️️
K. Jameson
62'
61'
Замена
J. Bowery
️️️️
O. Clarke
61'
Замена
Л. Экинс
️️️️
Т. Николс
61'
Замена
S. Quinn
️️️️
H. Boateng
Желтая карточка
A. Lewis
51'
50'
ГОЛ! 0:1!
G. Maris
Пас отдал
B. Cargill
Желтая карточка
А. Уайлдиг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
21
Hiram Boateng
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ньюпорт Каунти
14
Harrison Bright
ЦЗ
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
7
Гарри Чарсли
ЦП
11
James Waite
ЦП
25
Offrande Zanzala
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
2-1-3-1-4
5
Кларк
44
8
Моррис
27
Пэйн
24
Уайлдиг
3
9
Эванс
23
1
47
17
1-1-3-5
44
Флинт
5
Брант
21
8
25
Рид
10
2
6
7
Николс
50
27
Пэйн
14
14
27
Пэйн
5
Кларк
35
Драйсдейл
35
Драйсдейл
5
Кларк
23
25
25
23
24
Уайлдиг
31
Джефкотт
31
Джефкотт
24
Уайлдиг
10
18
18
10
8
9
9
8
50
3
3
50
21
16
16
21
7
Николс
7
Экинс
7
Экинс
7
Николс
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Мэнсфилд Таун
7
Гарри Чарсли
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
37
Scott Flinders
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
7
Гарри Чарсли
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Мэнсфилд Таун
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
7
Количество передач
391
406
Сейвы
5
0
Точность передач %
62
62
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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