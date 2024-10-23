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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Мамелоди Сандаунс - Роял АМ
Мамелоди Сандаунс - Роял АМ: обзор матча 23 октября 2024
Мамелоди Сандаунс
23.10.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 9 тур
2 : 1
Завершен
Роял АМ
6'
S. Mkhulise
85'
Х. Мудау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мамелоди Сандаунс - Роял АМ
Замена
Z. Mdunyelwa
️️️️
Х. Мудау
87'
Замена
Б. Аубаас
️️️️
S. Mkhulise
87'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мудау
85'
84'
Замена
M. Macuphu
️️️️
S. Magaqa
83'
Желтая карточка
Z. Mkhize
80'
Желтая карточка
S. Magaqa
Желтая карточка
Л. Рибейро
78'
Замена
S. Mabena
️️️️
Т. Лорч
64'
Замена
N. Maema
️️️️
О. Модиба
64'
Желтая карточка
М. Мвала
56'
15'
Замена
M. Thikazi
️️️️
K. Ndlovu
ГОЛ! 1:0!
S. Mkhulise
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
20
Грант Кекана
ЦЗ
29
Дивайн Лунга
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
4
Тембинкоси Лорч
ЦП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Роял АМ
31
Xolani Ngcobo
ВР
4
Ayanda Jiyane
ЦЗ
37
Sbangani Zulu
ЦЗ
28
Thabo Matlaba
ЦЗ
70
Smiso Gumede
ЦП
20
Zukile Mkhize
ЦП
22
Kabelo Mahlasela
(К)
ЦП
22
Khetukuthula Ndlovu
ЦП
36
Sbusiso Magaqa
ЦП
33
Sera Motebang
ЦФ
25
Ayabulela Maxwele
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
22
Siyabonga Mabena
ЦФ
Роял АМ
48
Philani Sithebe
ЦП
80
Siphephelo Majola
ЦП
26
Bandile Dlamini
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
10
Andile Mpisane
ЦП
46
Siphesihle Msomi
ЦП
34
Mfundo Thikazi
ЦФ
29
Mxolisi Macuphu
ЦФ
25
Mondli Mpoto
ЦФ
3-2-3-2
30
Уильямс
40
Мвала
20
Кекана
29
Лунга
6
Модиба
25
Мудау
4
Мокоена
21
4
Лорч
38
Шалулиле
15
Рибейро
3-5-2
31
4
37
28
70
22
22
36
20
25
33
25
Мудау
28
28
25
Мудау
21
15
Аубаас
15
Аубаас
21
6
Модиба
35
35
6
Модиба
4
Лорч
22
22
4
Лорч
22
34
34
22
36
29
29
36
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Роял АМ
1
Денис Оньянго
ВР
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
12
Тапело Масеко
ЛВ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
48
Philani Sithebe
ЦП
80
Siphephelo Majola
ЦП
26
Bandile Dlamini
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
10
Andile Mpisane
ЦП
46
Siphesihle Msomi
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
12
Тапело Масеко
ЛВ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Остались в запасе
48
Philani Sithebe
ЦП
80
Siphephelo Majola
ЦП
26
Bandile Dlamini
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
10
Andile Mpisane
ЦП
46
Siphesihle Msomi
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Хабо Зондо
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Роял АМ
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
4
Офсайды
3
2
Количество передач
598
250
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 9 тур
Роял АМ
1 : 3
29.12.2024
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 7 тур
АмаЗулу
2 : 1
13.12.2024
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Кайзер Чифс
2 : 2
30.11.2024
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 6 тур
Роял АМ
2 : 3
26.11.2024
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Роял АМ
0 : 1
30.10.2024
Полокване Сити
Информация о матче
Главный судья:
Xola Sitela, South Africa
Стадион:
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
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