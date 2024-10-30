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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Роял АМ - Полокване Сити
Роял АМ - Полокване Сити: обзор матча 30 октября 2024
Роял АМ
30.10.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Полокване Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял АМ - Полокване Сити
90'
+4
Желтая карточка
N. Maphangule
Замена
S. Sithole
️️️️
M. Thikazi
82'
Замена
M. Macuphu
️️️️
S. Motebang
61'
Желтая карточка
K. Shezi
54'
Замена
S. Msomi
️️️️
S. Magaqa
46'
Желтая карточка
S. Magaqa
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял АМ
31
Xolani Ngcobo
ВР
52
Khulekani Shezi
ЦЗ
4
Ayanda Jiyane
ЦЗ
37
Sbangani Zulu
ЦЗ
28
Thabo Matlaba
ЦЗ
10
Andile Mpisane
ЦП
22
Kabelo Mahlasela
(К)
ЦП
36
Sbusiso Magaqa
ЦП
34
Mfundo Thikazi
ЦФ
25
Ayabulela Maxwele
ЦФ
33
Sera Motebang
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
Полокване Сити
30
Мануэль Сапунга
ВР
4
Bulelani Nikani
(К)
ЦЗ
34
Lebohang Petrus Nkaki
ЦЗ
3
Tlou Nkwe
ЦЗ
12
Cole Alexander
ЦП
32
Sinhle Makhubela
ЦП
21
Sammy Seabi
ЦП
14
Ndamulelo Maphangule
ЦП
17
Bonginkosi Dlamini
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
9
Hlayisi Chauke
ЦФ
Роял АМ
48
Philani Sithebe
ЦП
29
Mlungisi Sikakane
ЦП
26
Bandile Dlamini
ЦП
46
Siphesihle Msomi
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
29
Sabelo Sithole
ЦФ
29
Mxolisi Macuphu
ЦФ
29
Sisanda Mbhele
ЦФ
Полокване Сити
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
36
Thato Letshedi
ЦП
6
Gift Maswansanyi
ЦП
16
Stevens Goovadia
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
19
Douglas Mapfumo
ЦФ
10
Puleng Tlolane
ЦФ
4-3-3
31
52
37
28
4
10
22
36
33
25
34
3-5-1-1
30
Сапунга
4
34
3
12
21
14
17
32
7
Апполлис
9
36
46
46
36
34
29
29
34
33
29
29
33
Остались в запасе
Роял АМ
Полокване Сити
48
Philani Sithebe
ЦП
29
Mlungisi Sikakane
ЦП
26
Bandile Dlamini
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
29
Sisanda Mbhele
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
36
Thato Letshedi
ЦП
6
Gift Maswansanyi
ЦП
16
Stevens Goovadia
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
19
Douglas Mapfumo
ЦФ
10
Puleng Tlolane
ЦФ
Остались в запасе
48
Philani Sithebe
ЦП
29
Mlungisi Sikakane
ЦП
26
Bandile Dlamini
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
29
Sisanda Mbhele
ЦФ
Остались в запасе
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
36
Thato Letshedi
ЦП
6
Gift Maswansanyi
ЦП
16
Stevens Goovadia
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
19
Douglas Mapfumo
ЦФ
10
Puleng Tlolane
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
Статистика матча Роял АМ - Полокване Сити
2
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
10
Офсайды
2
4
Количество передач
467
308
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
69
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 9 тур
Роял АМ
1 : 3
29.12.2024
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 7 тур
АмаЗулу
2 : 1
13.12.2024
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Кайзер Чифс
2 : 2
30.11.2024
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 6 тур
Роял АМ
2 : 3
26.11.2024
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Роял АМ
0 : 1
30.10.2024
Полокване Сити
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Полокване Сити
1 : 1
16.05.2026
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
09.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Ричардс-Бэй
0 : 0
06.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 13 тур
Полокване Сити
0 : 1
29.04.2026
Мамелоди Сандаунс
Информация о матче
Главный судья:
Masixole Bambiso, South Africa
Стадион:
Chatsworth Stadium, Chatsworth
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