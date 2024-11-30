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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Кайзер Чифс - Роял АМ
Кайзер Чифс - Роял АМ: обзор матча 30 ноября 2024
Кайзер Чифс
30.11.2024, суббота, 18:45
ЮАР. Премьершип, 5 тур
2 : 2
Завершен
Роял АМ
5'
A. Du Preez
13'
W. Duba
51'
A. Maxwele
90'
L. Mashiane
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзер Чифс - Роял АМ
90'
ГОЛ! 2:2!
L. Mashiane
Желтая карточка
N. Blom
79'
73'
Замена
L. Mashiane
️️️️
S. George
Замена
R. Chivaviro
️️️️
A. Du Preez
68'
Замена
S. Zwane
️️️️
G. Sirino
68'
Замена
P. Mmodi
️️️️
W. Duba
68'
57'
Желтая карточка
T. Matlaba
51'
ГОЛ! 2:1!
A. Maxwele
Пас отдал
S. George
36'
Замена
S. Sithole
️️️️
B. Dlamini
Замена
N. Blom
️️️️
D. Solomons
16'
ГОЛ! 2:0!
W. Duba
Пас отдал
D. Solomons
13'
ГОЛ! 1:0!
A. Du Preez
Пас отдал
Y. Maart
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзер Чифс
1
Brandon Petersen
ВР
18
Dillon Solomons
ЦЗ
25
Spiwe Msimango
ЦЗ
14
Rushwin Dortley
ЦЗ
48
Брэдли Кросс
ЦЗ
7
Mduduzi Shabalala
ЦП
47
Wandile Duba
ЦП
6
Yusuf Maart
(К)
ЦП
5
Sibongiseni Mthethwa
ЦП
10
Gastón Sirino
ЦФ
9
Ashley Du Preez
ЦФ
Роял АМ
37
Sbangani Zulu
ЦЗ
4
Ayanda Jiyane
ЦЗ
28
Thabo Matlaba
ЦЗ
19
Sabelo Shezi
ЦП
22
Kabelo Mahlasela
(К)
ЦП
6
Jeffrey Dlamini
ЦП
10
Andile Mpisane
ЦП
26
Bandile Dlamini
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
19
Sedwyn George
ЦФ
25
Ayabulela Maxwele
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
Кайзер Чифс
44
Bruce Bvuma
ВР
6
Njabulo Blom
ЦЗ
50
Happy Mashiane
ЦЗ
4
Татаяоне Дитлхокве
ЦЗ
31
Samkelo Zwane
ЦП
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
13
Pule Mmodi
ЦП
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
7
Ranga Chivaviro
ЦФ
Роял АМ
31
Xolani Ngcobo
ВР
13
Lesego Manganyi
ЦЗ
77
Hopewell Cele
ЦП
20
Zukile Mkhize
ЦП
70
Smiso Gumede
ЦП
48
Philani Sithebe
ЦП
29
Sabelo Sithole
ЦФ
34
Mfundo Thikazi
ЦФ
33
Levy Mashiane
ЦФ
4-4-2
1
18
14
48
Кросс
25
7
6
5
47
9
10
3-5-3
37
4
28
19
6
10
26
22
25
19
25
18
6
6
18
10
31
31
10
47
13
13
47
9
7
7
9
26
29
29
26
34
34
19
33
33
19
Остались в запасе
Кайзер Чифс
Роял АМ
44
Bruce Bvuma
ВР
50
Happy Mashiane
ЦЗ
4
Татаяоне Дитлхокве
ЦЗ
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
31
Xolani Ngcobo
ВР
13
Lesego Manganyi
ЦЗ
77
Hopewell Cele
ЦП
20
Zukile Mkhize
ЦП
70
Smiso Gumede
ЦП
48
Philani Sithebe
ЦП
Главный тренер
Хабо Зондо
Остались в запасе
44
Bruce Bvuma
ВР
50
Happy Mashiane
ЦЗ
4
Татаяоне Дитлхокве
ЦЗ
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
Остались в запасе
31
Xolani Ngcobo
ВР
13
Lesego Manganyi
ЦЗ
77
Hopewell Cele
ЦП
20
Zukile Mkhize
ЦП
70
Smiso Gumede
ЦП
48
Philani Sithebe
ЦП
Главный тренер
Хабо Зондо
Статистика матча Кайзер Чифс - Роял АМ
1
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
9
Офсайды
7
1
Количество передач
529
327
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Кайзер Чифс
0 : 1
23.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 29 тур
АмаЗулу
0 : 1
16.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Сехухуне
0 : 2
10.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 17 тур
Сивелеле
2 : 0
29.04.2026
Кайзер Чифс
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 9 тур
Роял АМ
1 : 3
29.12.2024
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 7 тур
АмаЗулу
2 : 1
13.12.2024
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Кайзер Чифс
2 : 2
30.11.2024
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 6 тур
Роял АМ
2 : 3
26.11.2024
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Роял АМ
0 : 1
30.10.2024
Полокване Сити
Информация о матче
Главный судья:
Jelly Chavani, South Africa
Стадион:
Peter Mokaba Stadium, Polokwane
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