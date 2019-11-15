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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Испания - Мальта
Испания - Мальта: обзор матча 15 ноября 2019
Испания
15.11.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 9 тур
7 : 0
Завершен
Мальта
23'
А. Мората
41'
С. Касорла
62'
П. Торрес
63'
П. Сарабия
69'
Д. Ольмо
71'
Ж. Морено
85'
Х. Навас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Мальта
ГОЛ! 7:0!
Х. Навас
Пас отдал
Т. Алькантара
85'
ГОЛ! 6:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Х. Бернат
71'
ГОЛ! 5:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
Т. Алькантара
69'
ГОЛ! 4:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Ж. Морено
63'
ГОЛ! 3:0!
П. Торрес
Пас отдал
П. Алькасер
62'
ГОЛ! 2:0!
С. Касорла
Пас отдал
Ж. Морено
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Ж. Морено
23'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Испания - Мальта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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