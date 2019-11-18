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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Мальта - Норвегия
Мальта - Норвегия: обзор матча 18 ноября 2019
Мальта
18.11.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 10 тур
1 : 2
Завершен
Норвегия
40'
П. Фенеч
7'
Д. Кинг
62'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Норвегия
Желтая карточка
З. Мускат
66'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Серлот
Пас отдал
С. Берге
Желтая карточка
С. Борг
55'
ГОЛ! 1:1!
П. Фенеч
Пас отдал
М. Мифсуд
40'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинг
Пас отдал
М. Меллер Дели
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Ивер Фоссум
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
4-1-1
1
Бонелло
17
Зерафа
5
Агиус
22
Мускат
4
Борг
4
Фенеч
9
Мифсуд
3-5-2
1
Нюланд
4
Региниуссен
3
Айер
17
Мелинг
10
Фоссум
19
Хенриксен
8
Берге
16
Свенссон
20
Дели
7
Кинг
7
Серлот
Остались в запасе
Мальта
Норвегия
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Мальта - Норвегия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
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