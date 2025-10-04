Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Замалек - Газль Эль-Махалла
Замалек - Газль Эль-Махалла: онлайн-трансляция 04 октября 2025
Замалек
04.10.2025, суббота, 17:00
Египет. Премьер-лига, 10 тур
- : -
Не начался
Газль Эль-Махалла
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Замалек - Газль Эль-Махалла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Замалек
Газль Эль-Махалла
ЦСКА определился с составом защитников на сезон
29 июня, 10:00
4
Два российских клуба заинтересовались защитником сборной Египта
13 июня, 10:30
Два клуба РПЛ хотят купить защитника сборной Египта
23 мая, 22:43
Футболист сборной Египта арестован – он насмерть сбил полицейского
15 августа 2024, 22:35
Бакаев забил пятикратному победителю африканской Лиги чемпионов
20 января 2024, 21:47
2
ЦСКА определился с составом защитников на сезон
29 июня, 10:00
4
Два российских клуба заинтересовались защитником сборной Египта
13 июня, 10:30
Два клуба РПЛ хотят купить защитника сборной Египта
23 мая, 22:43
Футболист сборной Египта арестован – он насмерть сбил полицейского
15 августа 2024, 22:35
Бакаев забил пятикратному победителю африканской Лиги чемпионов
20 января 2024, 21:47
2
Больше новостей
Египет. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
- : -
24.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
- : -
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЕНППИ
- : -
24.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЗЕД
- : -
25.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
25.08.2025
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
- : -
24.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
- : -
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЕНППИ
- : -
24.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЗЕД
- : -
25.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
25.08.2025
Аль-Ахли
Последние матчи
Все
Замалек
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Модерн Спорт
1 : 2
21.08.2025
Замалек
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Эль-Гуна
0 : 0
20.08.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Замалек
0 : 0
16.08.2025
Аль-Мокавлун
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Газль Эль-Махалла
0 : 0
16.08.2025
Смуха
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
10.08.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Модерн Спорт
1 : 2
21.08.2025
Замалек
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Замалек
0 : 0
16.08.2025
Аль-Мокавлун
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Керамика Клеопатра
0 : 2
08.08.2025
Замалек
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Замалек
2 : 0
31.05.2025
Фарко
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Петроджет
1 : 3
24.05.2025
Замалек
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Эль-Гуна
0 : 0
20.08.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Газль Эль-Махалла
0 : 0
16.08.2025
Смуха
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
10.08.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 1
29.05.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 1
25.05.2025
Газль Эль-Махалла
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: