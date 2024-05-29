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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг Клуб - Спортиво Лукеньо
Расинг Клуб - Спортиво Лукеньо: обзор матча 29 мая 2024
Расинг Клуб
29.05.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа H, 6 тур
2 : 0
Завершен
Спортиво Лукеньо
10'
А. Мартинес
81'
Р. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Спортиво Лукеньо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Мартинес
81'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
66'
65'
Желтая карточка
D. R. Vera Cabrera
65'
Замена
S. Fretes
️️️️
L. Comas
46'
Желтая карточка
F. Benitez
45'
Желтая карточка
J. Mendoza
ГОЛ! 1:0!
А. Мартинес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Расинг Клуб - Спортиво Лукеньо
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
13
Количество передач
440
408
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
28.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
28.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Лукеньо
3 : 0
10.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 18 тур
Рубио Нью
0 : 5
06.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Информация о матче
Главный судья:
Bismark Elias Santiago Pitalua, Colombia
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
Новости команд
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Спортиво Лукеньо
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
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2025.10.09 16:27
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