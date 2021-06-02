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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Люксембург
Норвегия - Люксембург: обзор матча 02 июня 2021
Норвегия
02.06.2021, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Люксембург
90+2'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвегия - Люксембург
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Торстведт
90'
+2
88'
Желтая карточка
В. Селимович
Замена
К. Торстведт
️️️️
А. Серлот
85'
81'
Замена
Д. Да Мота
️️️️
М. Джон Девилье
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
К. Айер
72'
69'
Замена
С. Тилль
️️️️
К. Мартинс
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
М. Торсбю
65'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Й. Свенссон
65'
Замена
А. Доннум
️️️️
Й. Хеуге
64'
Желтая карточка
М. Торсбю
59'
59'
Замена
В. Селимович
️️️️
О. Тилль
11'
Желтая карточка
Л. Янс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Йонас Свенссон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Норвегия
1
Пер Бротвейт
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
21
Матиас Норманн
ОП
6
Патрик Берг
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
19
Арон Доннум
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
Люксембург
23
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Сеид Корац
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
3-2-3-2
12
Хансен
17
Мелинг
4
Страндберг
3
Айер
16
Свенссон
2
Торсбю
10
Хеуге
10
Эдегор
11
Эльюнусси
7
Серлот
9
Холанд
4-1-3-2
1
Морис
13
Карлсон
17
Пинту
22
Мартинс
3
Махмутович
8
Мартинс
18
Янс
21
Тилль
10
Синани
10
Родригес
21
Девилье
7
Серлот
18
Торстведт
18
Торстведт
7
Серлот
3
Айер
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
3
Айер
16
Свенссон
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
16
Свенссон
2
Торсбю
8
Мидтсьё
8
Мидтсьё
2
Торсбю
10
Хеуге
19
Доннум
19
Доннум
10
Хеуге
21
Девилье
9
Да Мота
9
Да Мота
21
Девилье
21
Тилль
5
Селимович
5
Селимович
21
Тилль
8
Мартинс
21
Тилль
21
Тилль
8
Мартинс
Остались в запасе
Норвегия
Люксембург
1
Пер Бротвейт
ВР
21
Матиас Норманн
ОП
6
Патрик Берг
ОП
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
7
Фредрик Эушнес
ОП
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
9
Алессио Курчи
ЦФ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
2
Сеид Корац
ЦЗ
23
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
16
Леандро Баррейро
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Пер Бротвейт
ВР
21
Матиас Норманн
ОП
6
Патрик Берг
ОП
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
7
Фредрик Эушнес
ОП
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
Остались в запасе
9
Алессио Курчи
ЦФ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
2
Сеид Корац
ЦЗ
23
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
16
Леандро Баррейро
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Норвегия - Люксембург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
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