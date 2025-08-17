ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75

«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025

«Лудогорец» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.5

«Лудогорец» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72