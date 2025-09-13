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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Слоним-2017 - Локомотив Г
Слоним-2017 - Локомотив Г: обзор матча 13 сентября 2025
Слоним-2017
13.09.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив Г
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Слоним-2017
Локомотив Г
«Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
2025.08.19 15:50
«Локомотив Гомель» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 2.35
2025.08.18 09:07
«Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
2025.08.19 15:50
«Локомотив Гомель» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 2.35
2025.08.18 09:07
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Слоним-2017
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 13 тур
Слоним-2017
2 : 1
27.06.2026
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Беларусь. Первая лига, 12 тур
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Слоним-2017
1 : 1
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2 : 5
01.06.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 13 тур
Слоним-2017
2 : 1
27.06.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Динамо-2 Минск
3 : 1
19.06.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 11 тур
Слоним-2017
1 : 1
13.06.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 10 тур
Солигорск
1 : 0
07.06.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 9 тур
БАТЭ-2
2 : 5
01.06.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Барановичи
0 : 1
23.11.2025
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Беларусь. Первая лига, 26 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
20.11.2025
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Локомотив Г
1 : 0
15.11.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Юни Икс Лабс
2 : 2
08.11.2025
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Беларусь. Первая лига, 31 тур
Локомотив Г
3 : 0
01.11.2025
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