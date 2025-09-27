Введите ваш ник на сайте
Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Динамо-2 Минск - Локомотив Г
Динамо-2 Минск - Локомотив Г: онлайн-трансляция 27 сентября 2025
Динамо-2 Минск
27.09.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Первая лига, 26 тур
- : -
Не начался
Локомотив Г
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо-2 Минск - Локомотив Г
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
«Гомель» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.05
28 августа, 09:40
«Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
19 августа, 15:50
«Локомотив Гомель» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 2.35
18 августа, 09:07
«Гомель» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.05
28 августа, 09:40
«Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
19 августа, 15:50
«Локомотив Гомель» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 2.35
18 августа, 09:07
Больше новостей
Беларусь. Первая лига
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Бумпром
- : -
27.09.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Осиповичи
- : -
27.09.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Орша
- : -
27.09.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Белшина
- : -
27.09.2025
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Днепр
- : -
27.09.2025
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Бумпром
- : -
27.09.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Осиповичи
- : -
27.09.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Орша
- : -
27.09.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Белшина
- : -
27.09.2025
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Днепр
- : -
27.09.2025
Минск-2
Последние матчи
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Слоним-2017
2 : 1
13.09.2025
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Динамо-2 Минск
0 : 0
11.09.2025
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Локомотив Г
4 : 0
05.09.2025
Орша
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Динамо-2 Минск
0 : 4
31.08.2025
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Локомотив Г
1 : 0
30.08.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Динамо-2 Минск
0 : 0
11.09.2025
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Динамо-2 Минск
0 : 4
31.08.2025
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Гомель-2
2 : 0
23.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Барановичи
2 : 1
17.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 19 тур
АБФФ U-19
1 : 2
09.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Слоним-2017
2 : 1
13.09.2025
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Локомотив Г
4 : 0
05.09.2025
Орша
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Локомотив Г
1 : 0
30.08.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Минск-2
1 : 0
24.08.2025
Локомотив Г
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Локомотив Г
1 : 2
19.08.2025
Динамо Мн
