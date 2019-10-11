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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Украина - Литва
Украина - Литва: обзор матча 11 октября 2019
Украина
11.10.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 7 тур
2 : 0
Завершен
Литва
29'
Р. Малиновский
58'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Литва
ГОЛ! 2:0!
Р. Малиновский
58'
57'
Желтая карточка
А. Зулпа
Желтая карточка
Т. Степаненко
55'
54'
Желтая карточка
А. Новиковас
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
А. Мораес
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
0
Сергей Болбат
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
11
Марлос
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
13
Саулюс Миколюнас
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Украина
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
3
Игорь Пластун
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Виталий Буяльский
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
0
Артем Шабанов
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Литва
23
Марюс Адамонис
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
16
Домантас Шимкус
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Пятов
22
Матвиенко
2
Соболь
4
Кривцов
17
Зинченко
6
Степаненко
0
Болбат
8
Малиновский
11
Марлос
19
Мораес
7
Ярмоленко
3-5-1-1
21
Черняускас
4
Гирдвайнис
15
Климавичус
23
Андриюшкевичус
22
Голубицкас
6
Воробьевас
7
Зулпа
13
Миколюнас
18
Вербицкас
11
Новиковас
9
Лаукжемис
Остались в запасе
Украина
Литва
15
Виктор Цыганков
ПВ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
0
Артем Шабанов
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
23
Марюс Адамонис
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
16
Домантас Шимкус
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
15
Виктор Цыганков
ПВ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
0
Артем Шабанов
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
23
Марюс Адамонис
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
16
Домантас Шимкус
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Украина - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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