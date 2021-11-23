Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Зальцбург
Лилль - Зальцбург: обзор матча 23 ноября 2021
Лилль
23.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
1 : 0
Завершен
Зальцбург
31'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Зальцбург
90'
+6
Желтая карточка
К. Адейеми
Желтая карточка
Ж. Бамба
90'
+5
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Д. Дэвид
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Кьергор
85'
Замена
Бернардо
️️️️
Н. Зайвальд
85'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Т. Веа
84'
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Йылмаз
70'
Желтая карточка
Шека
67'
59'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
59'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Сучич
35'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
31'
Желтая карточка
Т. Джало
14'
8'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-1-3
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
35
Джало
2
Челик
8
Саншеш
8
Шека
19
Бамба
15
Дэвид
17
Йылмаз
22
Веа
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
68
Онгуене
8
Вебер
17
Ульмер
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
11
Ааронсон
14
Адейеми
30
Шешко
22
Веа
97
Языджи
97
Языджи
22
Веа
17
Йылмаз
24
Онана
24
Онана
17
Йылмаз
15
Дэвид
80
Лихаджи
80
Лихаджи
15
Дэвид
13
Зайвальд
13
Бернардо
13
Бернардо
13
Зайвальд
24
Сучич
24
Капалдо
24
Капалдо
24
Сучич
11
Ааронсон
14
Кьергор
14
Кьергор
11
Ааронсон
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
Остались в запасе
Лилль
Зальцбург
16
Адам Якубек
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Лилль - Зальцбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Зальцбург
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
09:38
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+