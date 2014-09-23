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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лейтон Ориент - Шеффилд Юнайтед
Лейтон Ориент - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2014
Лейтон Ориент
23.09.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лейтон Ориент - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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