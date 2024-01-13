Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Лейтон Ориент
Портсмут - Лейтон Ориент: обзор матча 13 января 2024
Портсмут
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Лейтон Ориент
30'
Ш. Форде
35'
J. Brown
45+5'
Д. Агьей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Лейтон Ориент
89'
Желтая карточка
J. Brown
87'
Желтая карточка
D. Pratley
81'
Желтая карточка
Д. Пигот
79'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Ш. Форде
79'
Замена
Э. Тернс
️️️️
И. Гэлбрейт
Замена
Д. Мартин
️️️️
П. Лэйн
77'
62'
Замена
Р. Сотириу
️️️️
Д. Агьей
58'
Замена
D. Pratley
️️️️
М. Сандерс
Замена
Т. Девлин
️️️️
J. Sparkes
46'
Замена
T. Lowery
️️️️
C. Saydee
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:3!
Д. Агьей
Пас отдал
T. Archibald
Желтая карточка
Д. Рафферти
41'
Пенальти не реализован!
C. Bishop
39'
37'
Желтая карточка
И. Гэлбрейт
35'
ГОЛ! 0:2!
J. Brown
Пас отдал
Д. Хаппе
30'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Форде
Пас отдал
М. Сандерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Лейтон Ориент
19
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Портсмут
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
18
Tom Lowery
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Лейтон Ориент
27
Rhys Byrne
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
3-3-4
1
Норрис
16
Моррел
20
Раггет
2
Рафферти
6
7
Пак
32
Лэйн
3
9
38
11
Камара
2-1-3-5
19
26
Хаппе
2
Джеймс
8
Гэлбрейт
8
6
Сандерс
31
6
7
Форде
44
7
Агьей
3
24
Девлин
24
Девлин
3
38
18
18
38
32
Лэйн
16
Мартин
16
Мартин
32
Лэйн
8
Гэлбрейт
4
Тернс
4
Тернс
8
Гэлбрейт
6
Сандерс
18
18
6
Сандерс
7
Агьей
17
Сотириу
17
Сотириу
7
Агьей
7
Форде
39
Пигот
39
Пигот
7
Форде
Остались в запасе
Портсмут
Лейтон Ориент
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
27
Rhys Byrne
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
Остались в запасе
27
Rhys Byrne
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Портсмут - Лейтон Ориент
1
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
8
Нарушения
7
12
Офсайды
1
1
Количество передач
541
319
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Новости команд
Все
Портсмут
Лейтон Ориент
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+