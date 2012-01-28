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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Суиндон Таун
Лестер - Суиндон Таун: обзор матча 28 января 2012
Лестер
28.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лестер - Суиндон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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