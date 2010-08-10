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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Маклсфилд Таун
Лестер - Маклсфилд Таун: обзор матча 10 августа 2010
Лестер
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
4 : 3
Завершен
Маклсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лестер - Маклсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
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14.01.2014
Маклсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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