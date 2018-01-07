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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Лидс
Ньюпорт Каунти - Лидс: обзор матча 07 января 2018
Ньюпорт Каунти
07.01.2018, воскресенье, 15:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Лидс
76'
К. Шонесси (АГ)
9'
Г. Берарди
Матч
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Протокол Ньюпорт Каунти - Лидс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Шонесси
76'
10'
Желтая карточка
Г. Берарди
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Берарди
Начало матча
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Лидс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
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Ньюпорт Каунти
- : -
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
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2 : 2
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 1
17.10.2026
Йорк Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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