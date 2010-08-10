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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Линкольн
Лидс - Линкольн: обзор матча 10 августа 2010
Лидс
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
4 : 0
Завершен
Линкольн
Матч
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Статистика матча Лидс - Линкольн
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0
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