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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Гавр - Ним
Гавр - Ним: обзор матча 19 декабря 2018
Гавр
19.12.2018, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Ним
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гавр - Ним
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Жюль Дешасо
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