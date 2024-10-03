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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Ницца
Лацио - Ницца: обзор матча 03 октября 2024
Лацио
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
4 : 1
Завершен
Ницца
20'
Педро
35'
В. Кастелланос
53'
В. Кастелланос
67'
М. Дзакканьи (П)
41'
Ж. Бога
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Ницца
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
85'
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
78'
77'
Замена
С. Диоп
️️️️
П. Росарио
70'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Ж. Бога
Замена
А. Романьоли
️️️️
М. Хила
70'
69'
Замена
М. Чо
️️️️
Б. Буанани
69'
Замена
А. Абди
️️️️
Ж. Клосс
69'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Х. Будауи
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Дзакканьи
67'
66'
Желтая карточка
М. Булка
Замена
Б. Диа
️️️️
М. Весино
64'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
59'
ГОЛ! 3:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
Н. Ровелла
53'
51'
Желтая карточка
М. Бомбито
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Л. Чауна
46'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Ф. Деле-Баширу
46'
41'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бога
Пас отдал
Ю. Мукоко
ГОЛ! 2:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
Педро
35'
ГОЛ! 1:0!
Педро
20'
19'
Желтая карточка
Т. Луше
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
(К)
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
3-4-1-2
35
Мандас
4
Патрик
34
Хила
77
Марушич
3
Пеллегрини
15
Весино
7
Деле-Баширу
6
Гендузи
9
Педро
11
Кастелланос
17
Чауна
4-1-2-2-1
1
Булка
92
Клосс
4
Данте
55
Ндайшими
15
Бомбито
13
Росарио
6
Будауи
23
Луше
26
Буанани
13
Бога
14
Мукоко
34
Хила
26
Романьоли
26
Романьоли
34
Хила
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
7
Деле-Баширу
6
Ровелла
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
17
Чауна
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
17
Чауна
15
Весино
22
Диа
22
Диа
15
Весино
92
Клосс
2
Абди
2
Абди
92
Клосс
6
Будауи
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
6
Будауи
13
Росарио
10
Диоп
10
Диоп
13
Росарио
26
Буанани
50
Чо
50
Чо
26
Буанани
13
Бога
29
Гессан
29
Гессан
13
Бога
Остались в запасе
Лацио
Ницца
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Марко Барони
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лацио - Ницца
2
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
334
509
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.91
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Ницца
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
- : -
06.12.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Олимпико
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