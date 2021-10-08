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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Нидерланды
Латвия - Нидерланды: обзор матча 08 октября 2021
Латвия
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
0 : 1
Завершен
Нидерланды
19'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Нидерланды
Замена
И. Тарасов
️️️️
Р. Ульдрикис
89'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
Э. Эмсис
89'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
М. Кигурс
84'
Замена
К. Карклинс
️️️️
А. Зюзинс
84'
Замена
Д. Онтузанс
️️️️
А. Яунземс
81'
76'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
К. Гакпо
62'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Г. Тил
62'
Замена
Н. Ланг
️️️️
С. Бергейс
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
Пас отдал
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
16
Гус Тил
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
16
Даниэльс Онтузанс
АП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-5-2
12
Озолс
5
Черномордис
4
Дубра
13
Юрковскис
11
Савалниекс
17
Зюзинс
16
Яунземс
13
Кигурс
8
Эмсис
14
Цыганик
20
Ульдрикис
3-3-3-1
13
Бейлов
6
де Врей
4
ван Дейк
17
Блинд
22
Дюмфрис
11
Бергейс
21
де Йонг
14
Классен
16
Тил
11
Гакпо
10
Депай
17
Зюзинс
21
Карклинс
21
Карклинс
17
Зюзинс
8
Эмсис
5
Стужлис
5
Стужлис
8
Эмсис
20
Ульдрикис
16
Тарасов
16
Тарасов
20
Ульдрикис
16
Яунземс
16
Онтузанс
16
Онтузанс
16
Яунземс
13
Кигурс
19
Кроллис
19
Кроллис
13
Кигурс
16
Тил
8
Гравенберх
8
Гравенберх
16
Тил
11
Бергейс
17
Ланг
17
Ланг
11
Бергейс
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
Остались в запасе
Латвия
Нидерланды
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
20
Тен Коопмейнерс
ОП
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
Остались в запасе
20
Тен Коопмейнерс
ОП
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Латвия - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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