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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - Юнион СЖ
ЛАСК - Юнион СЖ: обзор матча 09 ноября 2023
ЛАСК
09.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 4 тур
3 : 0
Завершен
Юнион СЖ
25'
С. Хорват (П)
45+4'
М. Таловеров
77'
Р. Жуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Юнион СЖ
Замена
Б. Йовичич
️️️️
И. Любич
87'
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Усор
83'
ГОЛ! 3:0!
Р. Жуль
Пас отдал
Ф. Цирайс
77'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
75'
Замена
Р. Реннер
️️️️
Д. Белло
75'
75'
Замена
Х. Теклаб
️️️️
К. Пуэртас
Замена
М. Любичич
️️️️
И. Мустафа
75'
71'
Желтая карточка
К. Пуэртас
57'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
М. Амура
57'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
57'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
Желтая карточка
Ф. Стойкович
49'
46'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Эккерт
ГОЛ! 2:0!
М. Таловеров
Пас отдал
С. Хорват
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хорват
25'
Желтая карточка
И. Любич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Юнион СЖ
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
3-3-3-1
26
Лаваль
4
Цирайс
16
Андраде
40
Таловеров
2
Белло
77
Любич
30
Стойкович
23
Мустафа
30
Хорват
8
Усор
32
Жуль
4-1-2-1-2
49
Морис
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
34
Ванхутте
10
Амани
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Амура
10
Эккерт
77
Любич
32
Йовичич
32
Йовичич
77
Любич
2
Белло
36
Реннер
36
Реннер
2
Белло
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
23
Мустафа
27
Любичич
27
Любичич
23
Мустафа
8
Усор
18
Балич
18
Балич
8
Усор
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
9
Амура
20
Расмуссен
20
Расмуссен
9
Амура
21
Пуэртас
11
Теклаб
11
Теклаб
21
Пуэртас
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
10
Эккерт
13
Родригес
13
Родригес
10
Эккерт
Остались в запасе
ЛАСК
Юнион СЖ
1
Лукас Юнгвирт
ВР
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
17
Элиас Гавел
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Лукас Юнгвирт
ВР
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
17
Элиас Гавел
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Остались в запасе
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча ЛАСК - Юнион СЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Райффайзен Арена
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