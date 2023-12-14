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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - Тулуза
ЛАСК - Тулуза: обзор матча 14 декабря 2023
ЛАСК
14.12.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
61'
М. Любичич
54'
Т. Даллинга
83'
Г. Суасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Тулуза
Желтая карточка
С. Хорват
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Доннум
90'
+3
Замена
К. Кебен
️️️️
К. Мависса Элеби
Замена
Э. Гавел
️️️️
М. Усор
89'
Замена
М. Коне
️️️️
М. Любичич
88'
83'
ГОЛ! 1:2!
Г. Суасо
Пас отдал
А. Доннум
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
М. Таловеров
79'
76'
Замена
Н. Скитта
️️️️
К. Кассерес
76'
Замена
Г. Суасо
️️️️
Т. Даллинга
74'
Желтая карточка
К. Мависса Элеби
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
70'
67'
Замена
Ф. Магри
️️️️
И. Сиссоко
67'
Замена
Д. Генро
️️️️
С. Гелаберт
ГОЛ! 1:1!
М. Любичич
Пас отдал
Ф. Стойкович
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
С. Гелаберт
Желтая карточка
Р. Жуль
47'
Желтая карточка
М. Любичич
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
17
Элиас Гавел
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Тулуза
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Денис Генро
АП
15
Натан Скитта
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
3-3-2-2
26
Лаваль
4
Цирайс
16
Андраде
40
Таловеров
2
Белло
77
Любич
30
Стойкович
30
Хорват
8
Усор
32
Жуль
27
Любичич
4-2-3-1
16
Ресте
13
Мависса Элеби
2
Кошта
2
Николайсен
24
Диарра
4
Сьерро
23
Кассерес
15
Доннум
10
Гелаберт
22
Сиссоко
27
Даллинга
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
8
Усор
17
Гавел
17
Гавел
8
Усор
40
Таловеров
36
Гойгингер
36
Гойгингер
40
Таловеров
27
Любичич
14
Коне
14
Коне
27
Любичич
27
Даллинга
17
Суасо
17
Суасо
27
Даллинга
13
Мависса Элеби
4
Кебен
4
Кебен
13
Мависса Элеби
10
Гелаберт
10
Генро
10
Генро
10
Гелаберт
23
Кассерес
15
Скитта
15
Скитта
23
Кассерес
22
Сиссоко
9
Магри
9
Магри
22
Сиссоко
Остались в запасе
ЛАСК
Тулуза
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
18
Хусейн Балич
ЦФ
Остались в запасе
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча ЛАСК - Тулуза
3
2
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
3
Офсайды
2
1
Количество передач
177
227
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.47
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Райффайзен Арена
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