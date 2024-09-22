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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Ланус
Уракан - Ланус: обзор матча 22 сентября 2024
Уракан
22.09.2024, воскресенье, 20:30
Аргентина. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Ланус
6'
A. Soñora
52'
Р. Эчеверрия
54'
E. Ramírez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Ланус
Замена
F. Watson
️️️️
W. Mazzantti
84'
Замена
C. Ibáñez
️️️️
G. Benitez
84'
Замена
П. Силес
️️️️
У. Аларкон
77'
Замена
S. Ramírez
️️️️
E. Ramírez
68'
62'
Замена
Х. Солер
️️️️
O. Ontivero
62'
Замена
М. Морено
️️️️
F. Ãlvarez
ГОЛ! 3:0!
E. Ramírez
54'
ГОЛ! 2:0!
Р. Эчеверрия
52'
Замена
F. Fattori
️️️️
A. Soñora
46'
46'
Замена
R. Carrera
️️️️
G. Perez
46'
Замена
К. Искьердос
️️️️
A. Rodríguez
ГОЛ! 1:0!
A. Soñora
Пас отдал
У. Аларкон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
15
Alan Soñora
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
5
Nery Domínguez
(К)
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
27
Jonathan Torres
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Federico Fattori
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
40
Alexis González
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
10
Марселино Морено
АП
20
Bruno Cabrera
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
3-3-2-2
1
Галиндес
32
6
16
13
20
Эчеверрия
2
де ла Фуэнте
15
15
Аларкон
43
7
3-2-2-3
1
4
28
4
4
Касерес
5
6
30
11
9
27
13
25
25
13
15
Аларкон
8
Силес
8
Силес
15
Аларкон
7
8
8
7
15
8
8
15
43
17
17
43
30
24
Искьердос
24
Искьердос
30
28
6
Солер
6
Солер
28
4
23
23
4
11
10
Морено
10
Морено
11
Остались в запасе
Уракан
Ланус
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
26
Nahuel Losada
ВР
40
Alexis González
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
20
Bruno Cabrera
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Остались в запасе
26
Nahuel Losada
ВР
40
Alexis González
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
20
Bruno Cabrera
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Уракан - Ланус
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Количество передач
366
482
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.53
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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