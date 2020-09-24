Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
КуПС - Судува
КуПС - Судува: обзор матча 24 сентября 2020
КуПС
24.09.2020, четверг, 18:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Судува
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КуПС - Судува
76'
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
Г. Матулевичюс
66'
Замена
D. Pušić
️️️️
Н. Мартин Горобсов
59'
Замена
M. Topčagić
️️️️
V. Sabala
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
19
Игорь Тарасов
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
1
Otso Virtanen
ЦФ
4
Nuno Tomas
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
7
Usman Sale
ЦФ
10
Ats Purje
ЦФ
6
Саку Саволайнен
РФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Судува
21
Вайдас Славицкас
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
27
Йосип Тадич
ЦФ
11
Andro Švrljuga
ЦФ
13
Ivan Kardum
ЦФ
10
Semir Kerla
ЦФ
30
Ivan Hladik
ЦФ
15
Aleksandar Živanović
ЦФ
18
Thomas Salamon
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
КуПС
77
Bruno Rodrigues
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
17
Tabi Manga
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
Судува
13
Игнас Плукас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
23
Элигиюс Янкаускас
ПВ
8
Renan Oliveira
ЦФ
25
Domagoj Pušić
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
2-2-1-5
19
Аджей-Боатенг
3
Пикк
19
Тарасов
8
Пеннанен
16
Ниссила
4
10
7
99
Ранжел
6
Саволайнен
1-1-1-5
21
Славицкас
5
Горобсов
17
Матулевичюс
10
10
18
15
30
17
Матулевичюс
23
Янкаускас
23
Янкаускас
17
Матулевичюс
5
Горобсов
25
25
5
Горобсов
10
9
9
10
Остались в запасе
КуПС
Судува
77
Bruno Rodrigues
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
17
Tabi Manga
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
13
Игнас Плукас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
8
Renan Oliveira
ЦФ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Остались в запасе
77
Bruno Rodrigues
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
17
Tabi Manga
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
Остались в запасе
13
Игнас Плукас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
8
Renan Oliveira
ЦФ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Статистика матча КуПС - Судува
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Новости команд
Все
КуПС
Судува
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+