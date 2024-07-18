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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - УНА Штрассен
КуПС - УНА Штрассен: обзор матча 18 июля 2024
КуПС
18.07.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
УНА Штрассен
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Статистика матча КуПС - УНА Штрассен
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0
0
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
УНА Штрассен
Лига конференций, 2 раунд
УНА Штрассен
0 : 1
30.07.2026
Партизан
Лига конференций, 2 раунд
Партизан
4 : 0
23.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
УНА Штрассен
0 : 0
23.05.2026
Мондорф-ле-Бен
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