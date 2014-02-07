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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сеница - Кубань (ЛФЛ)
Сеница - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 07 февраля 2014
Сеница
07.02.2014, пятница, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сеница - Кубань (ЛФЛ)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сеница
Товарищеские матчи
Сеница
1 : 0
27.06.2014
Анжи
Товарищеские матчи
Сеница
0 : 2
07.02.2014
Кубань (ЛФЛ)
Лига Европы, 2 раунд
Сеница
0 : 1
25.07.2013
ОФК Титоград
Лига Европы, 2 раунд
ОФК Титоград
2 : 2
18.07.2013
Сеница
Товарищеские матчи
Урал
0 : 0
28.06.2013
Сеница
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Кубань (ЛФЛ)
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
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