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Расписание матчей
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ОФК Титоград - Сеница
ОФК Титоград - Сеница: обзор матча 18 июля 2013
ОФК Титоград
18.07.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Сеница
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Таблица
Статистика матча ОФК Титоград - Сеница
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОФК Титоград
Лига Европы, 1 раунд
ОФК Титоград
0 : 0
16.07.2019
ЦСКА София
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
4 : 0
09.07.2019
ОФК Титоград
Лига Европы, 1 раунд
ОФК Титоград
1 : 2
19.07.2018
Б36 Торсхавн
Лига Европы, 1 раунд
Б36 Торсхавн
0 : 0
12.07.2018
ОФК Титоград
Лига Европы, 2 раунд
ОФК Титоград
0 : 3
20.07.2017
Штурм
Сеница
Товарищеские матчи
Сеница
1 : 0
27.06.2014
Анжи
Товарищеские матчи
Сеница
0 : 2
07.02.2014
Кубань (ЛФЛ)
Лига Европы, 2 раунд
Сеница
0 : 1
25.07.2013
ОФК Титоград
Лига Европы, 2 раунд
ОФК Титоград
2 : 2
18.07.2013
Сеница
Товарищеские матчи
Урал
0 : 0
28.06.2013
Сеница
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