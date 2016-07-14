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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Крумкачи
ЦСКА - Крумкачи: обзор матча 14 июля 2016
ЦСКА
14.07.2016, четверг, 12:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Крумкачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Крумкачи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крумкачи
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 5
19.07.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
1 : 2
12.07.2025
Нафтан
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 1
14.07.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Крумкачи
2 : 1
26.11.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
18.11.2017
Крумкачи
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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ЦСКА
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