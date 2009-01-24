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Расписание матчей
Франция. Кубок
Витре - Кретель
Витре - Кретель: обзор матча 24 января 2009
Витре
24.01.2009, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 9 : 8
Завершен
Кретель
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Статистика матча Витре - Кретель
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Матчи команд
Витре
Франция. Кубок, 1/128-finals
Витре
1 : 2
16.11.2025
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
2 : 0
02.01.2022
Витре
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паназоль
1 : 1
18.12.2021
Витре
Франция. Кубок, 1/4 финала
Витре
0 : 2
06.03.2019
Нант
Франция. Кубок, 1/8 финала
Витре
3 : 2
06.02.2019
Лион-Дюшер
Кретель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кретель
3 : 0
18.12.2021
Венисье
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Клермон
2 : 1
23.08.2016
Кретель
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Дижон
3 : 3
11.08.2015
Кретель
Информация о матче
Стадион:
Доминик Дювашель
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Витре
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Кубок Франции. Сьебатше вырвал для «Ренна» победу над «Лиллем», «Витре» выбил «Лион-Дюшер»
2019.02.07 01:14
4
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
Кубок Франции. Сьебатше вырвал для «Ренна» победу над «Лиллем», «Витре» выбил «Лион-Дюшер»
2019.02.07 01:14
4
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
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