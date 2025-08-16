Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Кремонезе - Палермо
Кремонезе - Палермо: онлайн-трансляция 16 августа 2025
Кремонезе
16.08.2025, суббота, 22:15
Италия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Палермо
Матч
Личные встречи
Статистика матча Кремонезе - Палермо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
Новости команд
Все
Кремонезе
Палермо
«Локомотив» ведет переговоры с итальянским защитником
2 августа, 14:50
1
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
12 июня, 11:45
2
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
3 июня, 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
«Локомотив» ведет переговоры с итальянским защитником
2 августа, 14:50
1
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
3 июня, 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках
11 апреля, 15:53
5
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
12 июня, 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
Канчельскис – о перестановках в «Факеле»: «Хотят итальяшку перебить, удивить»
1 апреля, 11:37
4
«Акрон» подписал игрока сборной Румынии
7 февраля, 20:49
«Акрон» близок к покупке защитника «Палермо»
2 февраля, 18:35
Больше новостей
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
- : -
17.08.2025
Пескара
Италия. Кубок, 1 раунд
Чезена
- : -
17.08.2025
Пиза
Италия. Кубок, 1 раунд
Милан
- : -
17.08.2025
Бари
Италия. Кубок, 1 раунд
Аудаче Чериньола
- : -
18.08.2025
Верона
Последние матчи
Все
Кремонезе
Палермо
Италия. Серия В, Финал
Специя
2 : 3
01.06.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, Финал
Кремонезе
0 : 0
29.05.2025
Специя
Италия. Серия В, 34 тур
Пиза
2 : 1
13.05.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 38 тур
Специя
2 : 3
09.05.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, Финал
Специя
2 : 3
01.06.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, Финал
Кремонезе
0 : 0
29.05.2025
Специя
Италия. Серия В, 34 тур
Пиза
2 : 1
13.05.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, 38 тур
Специя
2 : 3
09.05.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, 37 тур
Кремонезе
1 : 1
04.05.2025
Сассуоло
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 38 тур
Палермо
2 : 0
09.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия В, 37 тур
Чезена
2 : 1
04.05.2025
Палермо
Италия. Серия В, 36 тур
Палермо
1 : 2
01.05.2025
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 35 тур
Катанцаро
1 : 3
27.04.2025
Палермо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: