Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Ленинградец - Красава
Ленинградец - Красава: обзор матча 26 сентября 2021
Ленинградец
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
2 : 1
Завершен
Красава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ленинградец - Красава
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Красава
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Красава
2 : 3
10.06.2022
Муром
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Красава
2 : 2
04.06.2022
Волна
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур
Красава
4 : 3
28.05.2022
Динамо-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Красава
0 : 1
22.05.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Информация о матче
Стадион:
Рощино Арена
Новости команд
Все
Ленинградец
Красава
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Черышев подписал контракт с новым клубом
1 февраля
5
Спаллетти высказался о возможной конкуренции в «ПСЖ» между Сафоновым и Доннаруммой
2024.06.14 17:08
Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»
2023.10.16 10:15
13
Экс-тренер сборной Кипра возглавил «Красаву»
2023.06.23 09:28
«Надеемся, что этого мерзавца осудят уголовно»: депутат Терюшков – о Савине
2023.04.27 21:41
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+