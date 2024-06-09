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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Колумбия
США - Колумбия: обзор матча 09 июня 2024
США
09.06.2024, воскресенье, 00:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 5
Завершен
Колумбия
58'
Т. Веа
6'
Д. Ариас
19'
Р. Борре
77'
Р. Риос
85'
Х. Карраскаль
88'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Колумбия
88'
ГОЛ! 1:5!
Л. Синистерра
Пас отдал
Х. Кинтеро
85'
ГОЛ! 1:4!
Х. Карраскаль
Пас отдал
Х. Кинтеро
83'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Ж. Лерма
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Д. Кардозо
83'
77'
ГОЛ! 1:3!
Р. Риос
Пас отдал
Л. Синистерра
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
72'
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. МакКенни
71'
71'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Х. Родригес
71'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Л. Диас
Желтая карточка
М. Тернер
69'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Д. Рейна
62'
Замена
К. Картер-Викерс
️️️️
Т. Рим
62'
62'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Д. Ариас
62'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Р. Борре
ГОЛ! 1:2!
Т. Веа
Пас отдал
Ф. Балогун
58'
Замена
Х. Райт
️️️️
К. Пулишич
46'
46'
Замена
Р. Риос
️️️️
М. Урибе
19'
ГОЛ! 0:2!
Р. Борре
Пас отдал
Ж. Лерма
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
15
Джонни Кардозо
ЦП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
10
Кристиан Пулишич
(К)
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
США
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
14
Лука де ла Торре
ЦП
14
Тимоти Тильман
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
10
Юнус Муса
ПВ
19
Хаджи Райт
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
5
Кевин Кастаньо
ОП
6
Ричард Риос
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Мигель Борха
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-2-2-2
1
Тернер
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
19
Скалли
15
Кардозо
8
МакКенни
7
Рейна
10
Пулишич
20
Балогун
21
Веа
4-1-1-3-1
12
Варгас
2
Муньос
3
Лукуми
23
Санчес
17
Мохика
15
Урибе
16
Лерма
10
Ариас
10
Родригес
7
Диас
19
Борре
13
Рим
2
Картер-Викерс
2
Картер-Викерс
13
Рим
15
Кардозо
14
де ла Торре
14
де ла Торре
15
Кардозо
7
Рейна
17
Тилльман
17
Тилльман
7
Рейна
8
МакКенни
10
Муса
10
Муса
8
МакКенни
10
Пулишич
19
Райт
19
Райт
10
Пулишич
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
16
Лерма
5
Кастаньо
5
Кастаньо
16
Лерма
15
Урибе
6
Риос
6
Риос
15
Урибе
10
Ариас
8
Карраскаль
8
Карраскаль
10
Ариас
7
Диас
18
Синистерра
18
Синистерра
7
Диас
19
Борре
14
Дуран
14
Дуран
19
Борре
Остались в запасе
США
Колумбия
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
14
Тимоти Тильман
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
9
Мигель Борха
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
14
Тимоти Тильман
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
9
Мигель Борха
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча США - Колумбия
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
16
Офсайды
2
1
Количество передач
497
459
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Hernandez, Mexico
Стадион:
FedEx Field, Landover
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