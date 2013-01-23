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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - КНДР
Швеция - КНДР: обзор матча 23 января 2013
Швеция
23.01.2013, среда, 13:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
КНДР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - КНДР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
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2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
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05.06.2025
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КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
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Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
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14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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