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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Килмарнок - Коннас Куэй
Килмарнок - Коннас Куэй: обзор матча 18 июля 2019
Килмарнок
18.07.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Коннас Куэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Коннас Куэй
Желтая карточка
Р. МакКензи
65'
Начало матча
Статистика матча Килмарнок - Коннас Куэй
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
18.07.2024
Браво
Лига конференций, 1 раунд
Браво
0 : 1
11.07.2024
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
20.07.2023
Акурейри
Информация о матче
Стадион:
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Килмарнок
Коннас Куэй
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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