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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Сент-Этьен
Кевийи - Сент-Этьен: обзор матча 17 мая 2024
Кевийи
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
63'
С. Сумано
81'
К. Кулибали
89'
И. Сиссоко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Сент-Этьен
Замена
A. Bonnet
️️️️
К. Кулибали
90'
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Сиссоко
Желтая карточка
T. Cissokho
88'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
П. Яд
85'
85'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Э. Муэффек
ГОЛ! 2:0!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Камара
81'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
G. Gbelle
77'
Замена
С. Лорик
️️️️
J. Pendant
77'
70'
Замена
M. Bentayg
️️️️
И. Масон
70'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Л. Петро
64'
Замена
М. Кафаро
️️️️
Б. Бушуари
ГОЛ! 1:0!
С. Сумано
63'
Замена
С. Сумано
️️️️
Н. Кадиу
46'
Желтая карточка
G. Gbelle
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Дилан Шамбос
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Alexandre Bonnet
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Сент-Этьен
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
3-1-2-1-3
1
Лерой
15
3
8
17
Сангаре
14
8
Кадиу
37
Яд
7
11
Камара
17
Кулибали
3-2-2-1-2
42
Грин
97
Масон
23
Бриансон
50
Наде
17
Муэффек
27
Петро
7
Шамбос
8
Бушуари
11
Мбюкю
7
Кардона
9
Сиссоко
7
2
Лорик
2
Лорик
7
37
Яд
35
35
37
Яд
14
31
Поа
31
Поа
14
17
Кулибали
10
10
17
Кулибали
8
Кадиу
99
Сумано
99
Сумано
8
Кадиу
97
Масон
3
3
97
Масон
27
Петро
8
Аппиа
8
Аппиа
27
Петро
17
Муэффек
5
Тардье
5
Тардье
17
Муэффек
8
Бушуари
20
Кафаро
20
Кафаро
8
Бушуари
Остались в запасе
Кевийи
Сент-Этьен
16
Кейн Боннви
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Кевийи - Сент-Этьен
2
Всего ударов по воротам
11
28
Удары в створ
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Нарушения
11
28
Удары мимо ворот
5
15
Блокированные удары
3
6
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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