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Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Казахстан
Сербия - Казахстан: обзор матча 24 ноября 2007
Сербия
24.11.2007, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 17 тур
1 : 0
Завершен
Казахстан
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Статистика матча Сербия - Казахстан
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Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
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2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
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1 : 2
24.09.2026
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1 : 1
26.09.2026
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