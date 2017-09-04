Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Казахстан
Польша - Казахстан: обзор матча 04 сентября 2017
Польша
04.09.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
3 : 0
Завершен
Казахстан
11'
А. Милик
74'
К. Глик
85'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Казахстан
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
85'
ГОЛ! 2:0!
К. Глик
Пас отдал
П. Зелински
74'
65'
Желтая карточка
И. Куат
62'
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
53'
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
М. Макушевски
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
20
Лукаш Пищек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
2
Михал Пождан
ЦП
10
Мацей Макушевски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Казахстан
1
Давид Лория
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
3-5-2
22
Фабиански
13
Рыбус
15
Глик
20
Пищек
11
Гросицки
10
Макушевски
5
Мачиньски
10
Зелински
2
Пождан
9
Левандовски
7
Милик
3-2-3-1
1
Лория
5
Куат
21
Бейсебеков
6
Ахметов
16
Суюмбаев
18
Шомко
7
Дарабаев
23
Логвиненко
14
Муртазаев
20
Хижниченко
Остались в запасе
Польша
Казахстан
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Польша - Казахстан
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Польша
Казахстан
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+