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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кавесе - Варезе
Кавесе - Варезе: обзор матча 02 августа 2009
Кавесе
02.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 1 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 7
Завершен
Варезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кавесе - Варезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кавесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Кавесе
2 : 2
02.08.2009
Варезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Гроссето
4 : 2
17.08.2008
Кавесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Кавесе
3 : 1
10.08.2008
Биеллесе
Варезе
Италия. Кубок, 4 раунд
Лацио
3 : 0
02.12.2014
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Варезе
1 : 0
23.08.2014
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 4 раунд
Парма
4 : 1
03.12.2013
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Юве Стабиа
1 : 1
17.08.2013
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Болонья
2 : 1
18.08.2012
Варезе
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