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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кавесе - Биеллесе
Кавесе - Биеллесе: обзор матча 10 августа 2008
Кавесе
10.08.2008, воскресенье, 22:30
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Биеллесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кавесе - Биеллесе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кавесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Кавесе
2 : 2
02.08.2009
Варезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Гроссето
4 : 2
17.08.2008
Кавесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Кавесе
3 : 1
10.08.2008
Биеллесе
Биеллесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Кавесе
3 : 1
10.08.2008
Биеллесе
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